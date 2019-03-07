Жители Розы жалуются на горящую свалку

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

Жители Розы жалуются на горящую свалку

Жители поселка Роза уже три месяца жалуются на горящую свалку ТКО. Эко-активисты произвели замеры на полигоне и зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в несколько раз, сообщили Накануне.RU в движении "Антисмог".

Также общественники исследовали свалку при помощи тепловизора.

"Были обнаружены множественные очаги тления на глубине до двадцати метров, местами виден открытый огонь", - отметили в движении.

свалка, Роза,(2019)|Фото:vk.com/antismog74

На место вызвали пожарных, но приступить к тушению они не смогли, поскольку нет доступа к очагу возгорания: нужен бульдозер.

Информация передана в районную мэрию и минэкологии. Также будет создана рабочая группа по принятию экстренных мер для тушения пожара на свалке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Розы жалуются на горящую свалку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роза, свалка, пожар, выбросы,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 448

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети