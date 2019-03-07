Жители Розы жалуются на горящую свалку

Жители поселка Роза уже три месяца жалуются на горящую свалку ТКО. Эко-активисты произвели замеры на полигоне и зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в несколько раз, сообщили Накануне.RU в движении "Антисмог".

Также общественники исследовали свалку при помощи тепловизора.

"Были обнаружены множественные очаги тления на глубине до двадцати метров, местами виден открытый огонь", - отметили в движении.

На место вызвали пожарных, но приступить к тушению они не смогли, поскольку нет доступа к очагу возгорания: нужен бульдозер.

Информация передана в районную мэрию и минэкологии. Также будет создана рабочая группа по принятию экстренных мер для тушения пожара на свалке.