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Происшествия Центральный ФО

Бывший начальник ГУ МЧС Саратовской области обвиняется в превышении полномочий

Бывший начальник ГУ МЧС Саратовской области Игорь Качев обвиняется в превышении должностных полномочий, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональную прокуратуру

Отмечается, что Качев допрошен в качестве обвиняемого по делу о коррупции.

Как сообщало Накануне.RU, 28 ноября прошлого года был задержан начальник ГУ МЧС России по Саратовской области Игорь Качев. На следующий день он был временно отстранен от должности. Качев возглавлял саратовский главк МЧС с сентября 2013 года.

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Бывший начальник ГУ МЧС Саратовской области обвиняется в превышении полномочий

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Теги: Игорь Качев, Саратовская область, ГУ МЧС



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Ранее 28.11.2018 12:05 Мск СМИ сообщили о задержании начальника ГУ МЧС по Саратовской области

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