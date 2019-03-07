Женщина "заказала" бывшего замминистра ЖКХ Московской области из-за долга в 50 млн

В Москве задержана 43-летняя женщина, которой вменяется приготовление к убийству по найму. Жертвой должен был стать бывший высокопоставленный чиновник.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, в феврале этого года москвичка решила убить своего знакомого, которому была должна 50 млн рублей. Она попросила своего приятеля помочь ей найти киллера, но мужчина вместо этого пошел к правоохранителям и все рассказал. Те решили подготовить спецоперацию.

В дальнейшем женщина познакомилась с предполагаемым исполнителем и пообещала заплатить ему за "работу" 3,5 млн рублей. Она предоставила всю необходимую информацию о потерпевшем и договорилась встретиться после его "убийства". 5 марта "киллер" встретился с заказчицей и показал ей инсценированные фотографии с изображением как будто убитой жертвы. Сразу после этого злоумышленница была задержана.

Сейчас решается вопрос о заключении москвички под стражу. Возбуждено дело.

По данным СМИ, жертвой якобы должен был стать бывший заместитель министра ЖКХ Московской области Евгений Харитонов.