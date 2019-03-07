Мэрия Новосибирска облагородит территорию, где планируется поставить памятник Сталину

В Новосибирске состоялось выездное совещание мэрии, в ходе которого обсуждался вопрос об установке памятника Иосифу Сталину. На территории обкома КПРФ собрались мэр города Анатолий Локоть, главы департаментов и служб мэрии, а также активисты, инициировавшие воздвижение монумента.

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Была достигнута договорённость об установке памятника ко Дню Победы 9 мая. Решено благоустроить площадку под памятник (предусматривается сооружение кирпичной стены и гранитного подиума) и прилегающую территорию. Она будет очищена от мусора и старых деревьев, мусорные контейнеры уберут, а провода, которые сейчас находятся на накренившихся опорах ЛЭП, перенесут под землю.

У памятника Сталину будут смонтированы прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение. Общая стоимость этих работ составит около 1 млн руб., которые намерена выделить КПРФ

Как отмечают активисты, эта сумма по большей части пойдёт на облагораживание территории обкома компартии, а сам монумент Сталину, общей стоимостью в полмиллиона рублей, создан на народные пожертвования.

13 марта проект должен пройти обсуждение на слушаниях в худсовете при городской администрации. Предыдущие заседания отказывали инициативной группе в согласовании всех предложенных вариантов установки памятника в общественном пространстве. В итоге заявителям было рекомендовано согласиться с предложением бюро обкома КПРФ установить памятник Сталину на его территории.