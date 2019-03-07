Антимонопольщик, сенатор, первый заместитель: на Южном Урале выбрали самых известных и влиятельных женщин

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС представили очередной рейтинг влиятельности и известности женщин на Южном Урале. Изменения по сравнению с предыдущим годом – минимальны, передает корреспондент Накануне.RU.

Второй год подряд первое место в рейтинге влиятельности занимает руководитель региональной антимонопольной службы Анна Козлова. Вторую и третью строчку рейтинга влиятельности разделили представитель Челябинской области в Совете Федерации Ирина Гехт и первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

В десятке по влиятельности оказались также региональный министр социальных отношений Татьяна Никитина, министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц, омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова. Последняя в предыдущем опросе, кстати, располагалась вообще на 13 позиции, так что за минувший год положение уполномоченного по правам человека укрепилось, по мнению экспертов. Замыкают рейтинг влиятельности в регионе первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова, председатель комитета по делам образования администрации Челябинска Светлана Портье и первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева.