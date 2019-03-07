Нижневартовск перерабатывает 7% мусора вместо 25 необходимых

Депутаты Нижневартовска после обсуждения основных новаций "мусорной" реформы изучили их работу на практике – они познакомились с процессом сортировки мусора на специализированном комплексе. Вместе с парламентариями на предприятие съездили специалисты администрации и члены молодёжного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Комплекс начал работать в августе прошлого года. Заместитель главы города Николай Лукаш заявил, что сегодня сюда привозят весь мусор, образующийся в жилом фонде, сортируют и комплектуют в брикеты по разным видам: металл, пластики, бумага, полиэтилен и стекло. Эти отходы составляют примерно 7% от общей массы. Их отправляют в другие регионы на перерабатывающие предприятия. Здесь же депутатам показали продукцию, которая получается после, - декоративные заборы, столы и стулья.

Председатель комитета по вопросам безопасности населения Сергей Жигалов попросил рассказать о том, как мусор вывозят из микрорайонов. Руководитель обособленного подразделения "ТрансСервиса" Геворг Багдасарян ответил, что этим занимаются 10 специализированных машин. Вывоз отходов идёт по раздельному принципу. Народные избранники также поинтересовались перспективами развития предприятия и его рентабельностью. Спикер думы Максим Клец отметил, что комплекс позволит обеспечить выполнение требований законодательства о запрете на захоронение мусора, содержащего полезные компоненты.

"Тот процент отходов, который будет вывозиться на свалку, будет гораздо ниже. Дышать нам станет легче, загрязнений будет меньше. Сегодня они отправляют на переработку около 7% отходов. Президентом страны поставлена задача, что это должно быть 25%. Поэтому у предприятия есть перспективы", - заявил Клец.