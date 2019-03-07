В Кургане наркосбытчик получил 9 лет колонии строгого режима

27-летний курганец отправится в тюрьму на 9 лет - в колонию строгого режима.

Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Осенью 2016 года мужчина получил от незнакомца список адресов, где хранились закладки с наркотиками. Злоумышленник забрал их и расфасовал на 10 свертков.

"Часть из них он разместил по закладкам, а часть хранил часть у себя дома для дальнейшего сбыта", - добавили в ведомстве.