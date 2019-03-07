07 Марта 2019
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Политика В России

Поклонская рассказала о собранном на коллег-депутатов компромате

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о компромате на коллег, которые ей удалось собрать, когда она возглавляла думскую комиссию по контролю за доходами членов парламента.

Парламентарий выпустила автобиографию, передает РИА Новости.

В числе обнаруженных нарушений - возможное вхождение депутатов в органы управления юридических лиц, зарегистрированных за рубежом (Франция и Финляндия).

Кроме того, один из депутатов мог быть аффилирован с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей.

Также Поклонская заявила о "странном стечении обстоятельств, когда фирма матери одного депутата получила более миллиарда рублей из бюджета в той же сфере деятельности, где работает парламентарий".

Ранее Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

После этого стало известно, что депутата могут лишить поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Она оказалась единственной из "Единой России", кто проголосовал в парламенте против пенсионной "реформы".

Позже в Госдуме объявили о слиянии двух комиссий - по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами (возглавляла Наталья Поклонская) и по вопросам депутатской этики (председатель Аршба Отари).

На базе двух комиссий была создана комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. При этом "Единая Россия" не предложила Поклонскую на пост главы объединенной комиссии.

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Поклонская рассказала о собранном на коллег-депутатов компромате

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Теги: наталья поклонская, депутаты, компромат



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