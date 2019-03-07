07 Марта 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На Ямале 10 семей купили квартиры в ипотеку по сниженной ставке

В Ямало-Ненецком автономном округе 10 семей взяли квартиру в новостройке в ипотеку по сниженной ставке. Это стало возможным благодаря продлению региональной программы по льготной ипотеке до 2025 г. В этом году еще 108 семей смогут оформить жилищный кредит на выгодных условиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Окружное правительство выделило 40 млн руб. на компенсацию расходов на льготные ипотечные займы для ямальцев. Финансирование предусмотрено мероприятиями подпрограммы по улучшению жилищных условий жителей Ямала.

Льготная ипотека по ставке 7,25%-8,75% доступна для всех категорий ямальцев. На минимальную процентную ставку могут претендовать многодетные семьи с тремя и более детьми. При максимальном первоначальном взносе (50% и более) ставка для них составит 7,25%.

Льготную ипотеку оформляют в офисе Ямальской ипотечной компании, заявления рассматриваются в два этапа. На первом заявителя проверяют на платежеспособность и принимают пакет документов, на втором – оценивают объект недвижимости.

В округе аккредитовано 11 домов, в которых ямальцы могут приобрести квартиры при окружной поддержке: три – в Салехарда, шесть – в Новом Уренгое и по одному строится в Губкинском и Тарко-Сале.

В прошлом году 88 ямальских семей оформили льготную ипотеку. Всего с начала реализации направления Ямальская ипотечная компания выдала 139 кредитов на сумму 402,8 млн руб.

Ямал, льготная ипотека, новостройка(2019)|Фото: yanao.ru

Напомним, во время ежегодного доклада о состоянии дел в округе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о том, что в ближайшие годы сменить жилье смогут 10,5 тыс. семей.

"Субсидия молодым на новое жилье вырастет до 40% от стоимости квартиры. Будем развивать доступную ипотеку – по ставке в 5,5%. Кроме того, из аварийного жилья переедут 5 тыс. семей", - сказал глава региона.

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На Ямале 10 семей купили квартиры в ипотеку по сниженной ставке

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Теги: льготная ипотека, ямал, янао, жилье, недвижимость, кредит, дмитрий артюхов



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