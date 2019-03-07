"Дядя, видимо, уже не помнит жизни". Шнуров ответил волгоградскому депутату и вступился за "тунеядцев и алкашей"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил волгоградскому депутату Гасану Набиеву и вступился за "тунеядцев и алкашей".
Напомним, депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". Реплика прозвучала во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Позже парламентарий извинился за свои слова.
Шнуров решил ответить народному избраннику в стихах.
"Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,
Потому, как сам из этих самых родом.
Слышал много я, но чтоб такого б******,
Не припомню. Выбранный народом
Дядя, видимо, уже не помнит жизни.
Кто работает, тот ни*** не получает,
А при нынешней высокой дешевизне,
Многие питаются отчаянием.
Нет надежды, не на пенсии же ваши
Полагаться, сука, в десять тыщ.
И бухают одинокие мамаши
В фешенебельном районе близ Мытищ", - написал артист в своем Instagram.
Ранее лидер группы "Ленинград" рассказал (а точнее, показал), о чем будет ходатайствовать в Госдуме, где он вошел в общественный совет при комитете по культуре.