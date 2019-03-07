"Дядя, видимо, уже не помнит жизни". Шнуров ответил волгоградскому депутату и вступился за "тунеядцев и алкашей"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил волгоградскому депутату Гасану Набиеву и вступился за "тунеядцев и алкашей".

Напомним, депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". Реплика прозвучала во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Позже парламентарий извинился за свои слова.

Шнуров решил ответить народному избраннику в стихах.

"Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого б******,

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот ни*** не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, сука, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ", - написал артист в своем Instagram.

Ранее лидер группы "Ленинград" рассказал (а точнее, показал), о чем будет ходатайствовать в Госдуме, где он вошел в общественный совет при комитете по культуре.