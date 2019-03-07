07 Марта 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ни разу не посетивший заседание заксобрания Ямала депутат отчитался о работе за год

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Павел Крюков, который в 2017 г. был задержан по подозрению во взяточничестве, опубликовал отчет о своей депутатской работе в 2018 г. Бывший генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" не посещал заседания заксобрания, из-за чего общественники требовали его отставки, но, как следует из отчета, это не помешало ему работать: он вел приемы избирателей по скайпу и вносил свои предложения в проекты, рассматриваемые комитетом.

Павел Крюков был арестован в ноябре 2017 г.. По версии следствия, он получил взятку в сумме более 1 млн рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия. Под домашний арест Крюков вышел в июле 2018 г., а в сентябре того же года суд не стал продлевать меру пресечения. Отметим, что о завершении расследования уголовного дела против Крюкова до сих пор не сообщалось.

Крюков не смог принять участие в сентябрьском голосовании за губернатора региона, после освобождения из-под домашнего ареста действовала подписка о невыезде, которая не позволяла депутату участвовать в заседании.

Ямальский общественник Александр Бондарчук обратил внимание на то, что на сайте заксобрания нет отчетов Крюкова о работе. В январе он обратился к спикеру заксобрания ЯНАО Сергею Ямкину с просьбой рассмотреть вопрос о досрочной отставке Крюкова, так как тот фактически не работает. Ямкин ответил, что отсутствие отчета не является основанием для сложения полномочий, а уже в конце февраля на сайте появился и сам отчет депутата.

Павел Крюков, депутат заксобрания ЯНАО(2019)|Фото: zsyanao.ru

В отличие от коллег Крюков не пишет о количестве посещенных заседаний заксобрания. Упор в его отчете сделан на работу комитета по промышленности, природопользованию и экологии, заместителем председателя которой он является:

"В течение отчетного периода вносил замечания, предложения, поправки в проекты законов автономного округа, касающиеся вопросов, входящих в компетенцию комитета, а также в другие законы автономного округа, рассматриваемые на заседаниях законодательного собрания".

Павел Крюков уверяет, что отсидка в СИЗО, а затем домашний арест не мешали проведению встреч с избирателями и исполнению их наказов: он провел два приема граждан по личным вопросам, на которых принято 11 человек.

"Помимо личного общения с гражданами, веду работу с избирателями в рамках видео-конференц-связи, также провожу приемы посредством программы "Сскайп". Это эффективная форма работы, предоставляющая возможность выслушать личные вопросы и проблемы земляков и решить их оперативно", - пишет депутат.

Наиболее актуальными вопросами в общении с жителями Ямала он называет вопросы предоставления жилья за пределами автономного округа, улучшения жилищных условий, предоставления медицинских услуг, трудоустройства, ЖКХ.

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Ни разу не посетивший заседание заксобрания Ямала депутат отчитался о работе за год

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Теги: Павел Крюков, заксобрание ЯНАО, отчет депутата



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