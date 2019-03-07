07 Марта 2019
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В Москве планируют построить вторую канатную дорогу

В Москве построят вторую канатную дорогу, ее строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
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Канатная дорога длиной 2,3 км соединит станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Пассажиры общественного транспорта таким образом сократят время в пути в 5-6 раз.

"На заседании 7 марта 2019 года Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила условия заключения концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации пассажирской канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 26 ноября первую канатную дорогу торжественно открыл мэр столицы Сергей Собянин. Первая "канатка" с 35 закрытыми кабинками связала стадион "Лужники" и "Воробьевы горы". 28 ноября стало известно о технических неполадках в ее работе: посетителей высадили из кабинок. Сообщалось, что причиной закрытия стала кибератака.

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В Москве планируют построить вторую канатную дорогу

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Теги: Москва, канатная дорога, ГЗК



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