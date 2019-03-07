На Украине задержаны двое за "подкуп" "двойника" Тимошенко

На Украине задержаны два человека, которые будто бы пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, чтобы он снялся с выборов. Об этом заявила замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко.

По ее словам, в задержании участвовали также ГПУ и СБУ, а взятка была в долларах и составляла около 5 млн грн.

Кум президента Петра Порошенко и генпрокурор страны Юрий Луценко намекнул, что в этом заинтересованы некоторые политики, с которыми будто бы переписывались задержанные.

Намек Луценко довольно ясный: он имеет в виду, что подкупить Юрия Тимошенко пыталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, чтобы он не "маячил" возле ее фамилии в избирательном бюллетене и не оттянул у нее часть голосов невнимательных избирателей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сама Тимошенко назвала выдвижение своего "двойника" "грязными манипуляциями" Порошенко. Она подчеркнула, что точно знает, кто вносил денежный залог за Юрия Тимошенко. Ранее он состоял в "Народном фронте", но был исключен из партии за поддержку Порошенко.

Интересно, что 1 марта МВД открыло уголовное дело по заявлению Юлии Тимошенко о том, что выдвижение Юрия Тимошенко - это обман избирателей. Является ли эта "попытка подкупа" ответным ходом Петра Порошенко?

"Юрий Луценко сказал, что его тезке - Юрию Тимошенко - предлагали 5 млн грн за отказ баллотироваться. Интересно, а сколько этому господину дали за то, чтобы он баллотировался?" - написал политолог Владимир Фесенко.

"Люди добрые, ну на кого рассчитан этот передвижной колхозный цирк? Кто потребитель этой информации? Какая амеба должна это прочитать и взволноваться?" - пишет бывший советник президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Отметим, что нынешняя избирательная кампания на Украине сопровождается регулярными скандалами. Только по линии МВД заведены десятки уголовных дел. Выборы пройдут 31 марта. Последние опросы говорят о том, что Порошенко уступает Тимошенко второе место.