В Перми прокуратура накажет коммунальщиков за плохую уборку 608 дворов

С начала марта районные и городские власти составили на управляющие компании и товарищества собственников жилья 145 протоколов за плохую уборку снега во дворах и с кровель домов. По 608 адресам информация направлена в прокуратуру и по 557 адресам – в инспекцию госжилнадзора для ответных мер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Февраль стал самым снежным месяцем зимы – выпало 62 мм осадков или 210% месячной нормы. С начала марта выпало уже 15 мм осадков (54% от месячной нормы). Ежедневно подрядчики вывозят около 13-15 тыс. "кубов" снега, с начала зимы увезли более 840 тыс. "кубов".

За первые дни марта сотрудники департамента, районных администраций и "Городской коммунальной службы" изучили 5,6 тыс. многоквартирников. Выявлено 1,1 тыс. нарушений состояния дворов и 973 – кровли. Повторные обследования показали, что устранены 63% нарушений. С начала месяца составлено 145 протоколов. Кроме того, по 608 адресам информация направлена в прокуратуру и по 557 адресам – в ИГЖН для принятия мер.

В частности, в Орджоникидзевском районе с начала недели проверили качество уборки 700 домов. Нарушения состояния кровли выявлены в 112 дворах, некачественная уборка проездов и тротуаров – в 161. Повторная проверка показала, что большинство выявленных нарушений устранили. В Дзержинском районе специалисты администрации района на этой неделе обследовали 639 придомовые территории, выявили 76 нарушений.