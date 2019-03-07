Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности других стран у границ России

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности "возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности" других стран у границ государства.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Путин заявил, что зарубежные разведки наращивают активность в России. Заявление прозвучало на ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Как отметил Путин, в прошлом году благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.