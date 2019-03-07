Житель Екатеринбурга заплатит штраф за перевозку 450 кг зараженной икры

28-летнему жителю Екатеринбурга, перевозившему крупную партию опасной икры, назначен штраф. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, против мужчины было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Расследование показало, что в ноябре 2018 года злоумышленник доставил из Петропавловска-Камчатского в Екатеринбург 450 кг зернистой икры лососевых пород, которую хотел в дальнейшем продать. Однако экспертиза показала, что продукция представляла потенциальную опасность для жизни и здоровья: в ней было выявлено превышение допустимого уровня содержания микроорганизмов и бактерии золотистого стафилококка.

Позже выяснилось, что мужчина отправил опасный груз в багаже авиарейсами "Петропавловск-Камчатский – Москва" и "Москва – Екатеринбург". Но в аэропорту Кольцово икра была перехвачена и изъята сотрудниками линейной полиции.

Как отметили в прокуратуре, поскольку уралец впервые совершил преступление небольшой тяжести, его дело было решено прекратить и назначить судебный штраф в 50 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Москве было изъято 5,5 тонн поддельной красной икры, в которой не оказалось ДНК рыб.