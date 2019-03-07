В Кургане коммунальщики из-за аварии отключают воду и перекрывают дорогу вблизи улицы Кравченко

В районе улицы Кравченко в Кургане произошла коммунальная авария, специалисты "Водного союза" ограничат водоснабжение в этом районе и отключат воду в некоторых домах.

7 марта в 21.00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Урицкого, 124, 126, 128, 130, 151, 131, 153, теплопункт №89

- ул. Кравченко, 92.

Также на время работ движение по Кравченко закроют на участке от улицы Урицкого до Карла Маркса.

Восстановить водоснабжение и движение автотранспорта планируется после окончания ремонтно-восстановительных работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".