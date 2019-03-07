В Кургане коммунальщики из-за аварии отключают воду и перекрывают дорогу вблизи улицы Кравченко

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

В Кургане коммунальщики из-за аварии отключают воду и перекрывают дорогу вблизи улицы Кравченко

В районе улицы Кравченко в Кургане произошла коммунальная авария, специалисты "Водного союза" ограничат водоснабжение в этом районе и отключат воду в некоторых домах.

7 марта в 21.00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Урицкого, 124, 126, 128, 130, 151, 131, 153, теплопункт №89

- ул. Кравченко, 92.

Также на время работ движение по Кравченко закроют на участке от улицы Урицкого до Карла Маркса.

Восстановить водоснабжение и движение автотранспорта планируется после окончания ремонтно-восстановительных работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кургане коммунальщики из-за аварии отключают воду и перекрывают дорогу вблизи улицы Кравченко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 450

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети