Кандидат в президенты Украины, призывавший готовиться к "войне с Россией", снялся с выборов в пользу Порошенко

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос, призывавший готовить гражданское население к "войне с Россией", снялся с выборов. Об этом он написал в Facebook.

Кривонос является заместителем командующего сил спецопераций ВСУ. По его словам, он решил сняться с выборов, так как в условиях "войны с Россией" считает нецелесообразным менять верховного главнокомандующего, т.е. президента Петра Порошенко.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что это произошло после встречи с Порошенко. По мнению Бутусова, Порошенко решил подкупить Кривоноса, предложив ему высокую должность. Он полагает, что критическая позиция Кривоноса могли серьезно подорвать позиции президента. Потому исключение его из предвыборной гонки - сильный ход Порошенко.

"Кривоноса в армии по-настоящему уважают, и его слово очень весомо. Теперь эта угроза устранена", - написал Бутусов.

Ранее Кривонос заявлял, что пошел в президенты, чтобы изменить ситуацию в оборонной сфере.