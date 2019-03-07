В Зауралье из-за плюсовой температуры снег и сосульки падают с крыш

В Курганской области уже второй день стоит плюсовая температура, а перед этим в регионе прошел обильный снегопад, выпала месячная норма осадка.

В связи с этим власти Зауралья просят жителей быть предельно внимательными, так как снег и сосульки с крыш домов тают и падают вниз.

"Не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега. Также не нужно оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега", - сообщили Накануне.RU в управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности региона.

Также власти просят людей не ходить по улицам в наушниках.