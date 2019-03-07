В строительстве завода по розливу воды для Китая нашлись нарушения: их заметили только перед митингом

Появились первые результаты прокурорской проверки законности строительства завода по розливу воды на Байкале. Со стороны ООО "АкваСиб" выявлены факты нарушений федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". На территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства, а разрешение на проведение работ для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района, на момент проверки не было предоставлено. Как сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области, прокуратура намерена обратиться в суд с требованием приостановить строительство предприятия.

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На этом фоне пресс-конференцию в Култуке провела сама компания "Аквасиб". Генеральный директор Дацинской водной компании Цзюй Гофа, являющейся учредителем этого ООО, рассказал о том, что у него необходимые разрешения имеются. Кроме того, выступил орнитолог Александр Поваринцев, который рассказал о том, что на территории Таловских болот редкие птицы не гнездятся, а лишь используют этот район во время миграции.

Но кандидат биологических наук Виталий Рябцев обращает внимание на то, что Таловские болота Болота входят в Центральную Экологическую Зону Байкальской природной территории, в которой действует запрет не застройку природных территорий. Однако кто-то включил обширный водно-болотный массив в состав "земель поселений". По мнению Виталия Рябцева, назрела необходимость исключить данную территорию из поселковых земель, иначе сохранится риск того, что она будет распродана и застроена.

"Мне еще не приходилось видеть примеров безвредного строительства на водно-болотных комплексах. На Ново-Ленинских болотах проходят земляные валы, внутри которых трубопроводы. Они нанесли значительны ущерб, никакой "рекультивации" и восстановления болотной растительности не было и нет. Допустимы ли эти трубопроводы здесь, на Таловских болотах? И ведь собираются строить не один завод – а семь! Их трубопроводы рассекут массив на отдельные "ломти". Наверняка, некоторые будут строится не зимой (как в начале 2019), а летом. Значит – проложат насыпные дороги. И – прощайте Таловские болота…" – подчеркнул он.

Против предприятия в Култуке также начали высказываться звёзды шоу-бизнеса. Вслед за стилистом Сергеем Зверевым в защиту экологии Байкала выступили звезда "Дома-2" Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая. Кроме того, не отменялся и митинг в защиту Байкала, ориентировочно запланированный на 23 марта.

А среди защитников завода неожиданно оказался Алексей Цыденов, глава соседнего региона – республики Бурятия, он упомянул, что "не видит в этом проблемы". Тогда как губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность строительства. Стоит при этом отметить, что на той же пресс-конференции с участием "Аквасиба" было озвучено, что объект именно по инициативе правительства Иркутской области ранее был внесен в реестр инвестиционных проектов. Этому предшествовало обсуждение на Инвестиционном совете, на котором были также представлены все документы.

В то же время пока не приходится говорить о том, что сам по себе скандал вокруг стройки в Култуке может угрожать имиджу региональных властей. Политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU отметил, что в Иркутской области много находится много промышленных предприятий и некоторые действительно в природоохранной зоне (как, например, Байкальский ЦБК). Руководство Иркутской области вынуждено реагировать на эти скандалы, и если региональные власти и обвиняют в чём-то, то это "нормальный политический процесс, который в регионе всегда был, есть и будет".