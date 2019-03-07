В Подмосковье годовалый мальчик подавился монеткой

Малолетний мальчик из Подмосковья подавился монеткой, врачам удалось спасти ребенка, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Врачи Щелковской районной больницы извлекли монету номиналом 50 копеек, которая затрудняла дыхание мальчика.

"В Щелковскую районную больницу №2 поступил годовалый ребенок с жалобами на удушье. При обследовании медики обнаружили у него в области шеи инородное тело", - отметили в ведомстве.

В настоящее время ребенок выписан из больницы.