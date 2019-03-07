В Челябинске прокуратура потребовала закрыть частный детсад

В Челябинске прокуратура требует приостановить работу частного детсада.

В учреждении оказываются услуги по дневному уходу и присмотру за детьми от 1 года до 3 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в январе в детском саду работали две женщины. При этом приказы о приеме на работу и об увольнении указанных лиц не издавались, трудовые книжки не заводились, трудовые договоры в письменном виде не заключались. Также их не попросили предоставить справку об отсутствии судимости и документы об образовании.

Кроме того, после увольнения они не получили окончательный расчет.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела.

Также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. Возбуждено административное дело. Прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу детсада до устранения нарушений.