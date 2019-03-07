Под Воронежем из-за угрозы обрушения крыши школы объявили ЧС

В Каменке Воронежской области прошло экстренное совещание из-за угрозы обрушения крыши школы №2. В районе объявили ЧС, передает РИА "Воронеж".

6 марта завхоз школы заметил, что стена на втором этаже двухэтажного здания деформирована. Он сообщил об этом руководству школы, в известность поставили руководителей районной администрации.

Детей вывели из школы, учебный процесс решили приостановить. Весенние каникулы перенесли на более ранний период.

Заместитель главы районной администрации по ЖКХ Сергей Ершов сообщил, что крышу сделали 25 лет назад и с тех пор не ремонтировали.

В феврале в Воронеже класс и учительскую в одной из школ затопило талой водой. С приходом оттепели на головы учащихся средней общеобразовательной школы №93 сквозь перекрытия крыши хлынула вода. Причем она добралась и до второго этажа.

Ранее в Саратовской области из-за большого количества снега едва не обрушилась крыша школы. При этом эвакуация не проводилась, учебный процесс не останавливался. После случившегося была проведена чистка снега с кровли здания.