Абрамович продал ВТБ долю "Первого канала"

Компания "ОРТ-КБ" (принадлежит Роману Абрамовичу) продала 20% акций АО "Первый канал" "ВТБ Капиталу". О сделке сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Первый канал" на 51% принадлежит государству. В 2010 г. Абрамович начал сокращать свою долю, за $145 млн он продал 25% "Первого канала" Национальной медиа группе (НМГ). Еще 4% НМГ получила летом 2018 г., так как получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании

По данным агентства, о сделке официально будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, консорциуму ВТБ и НМГ принадлежит 75% "СТС Медиа".