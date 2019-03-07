07 Марта 2019
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Общество За рубежом

Цукерберг заявил, что Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений

Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений во всех своих мессенджерах. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг.
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Он отметил, что пользователи мессенджеров хотят общаться по принципу "закрытой гостиной", но общение в открытых платформах больше напоминает "городскую площадь". Цукерберг выразил надежду, что онлайн-общение будет идти в сторону частных и зашифрованных приложений, которые обеспечат безопасность переписок.

Также он добавил, что пользователи Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram в скором времени смогут обмениваться сообщениями друг с другом и с другими платформами, не покидая аккаунты в этих сервисах, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно стало известно, что Facebook продолжит диалог с российскими властями относительно своей деятельности в стране.

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Цукерберг заявил, что Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений

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Теги: Facebook, шифр, мессенджеры



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