Цукерберг заявил, что Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений

Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений во всех своих мессенджерах. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

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Он отметил, что пользователи мессенджеров хотят общаться по принципу "закрытой гостиной", но общение в открытых платформах больше напоминает "городскую площадь". Цукерберг выразил надежду, что онлайн-общение будет идти в сторону частных и зашифрованных приложений, которые обеспечат безопасность переписок.

Также он добавил, что пользователи Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram в скором времени смогут обмениваться сообщениями друг с другом и с другими платформами, не покидая аккаунты в этих сервисах, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно стало известно, что Facebook продолжит диалог с российскими властями относительно своей деятельности в стране.