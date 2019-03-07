Цукерберг заявил, что Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений
Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений во всех своих мессенджерах. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг.
Он отметил, что пользователи мессенджеров хотят общаться по принципу "закрытой гостиной", но общение в открытых платформах больше напоминает "городскую площадь". Цукерберг выразил надежду, что онлайн-общение будет идти в сторону частных и зашифрованных приложений, которые обеспечат безопасность переписок.
Также он добавил, что пользователи Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram в скором времени смогут обмениваться сообщениями друг с другом и с другими платформами, не покидая аккаунты в этих сервисах, пишет Infox.ru.
Напомним, недавно стало известно, что Facebook продолжит диалог с российскими властями относительно своей деятельности в стране.