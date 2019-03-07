07 Марта 2019
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Дом геологов в Москве признан памятником архитектуры

Дом геологов на Смоленской набережной в Москве признан памятником архитектуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Здание было построено для работников Министерства геологии СССР в 1950-х гг. в стиле сталинского ампира. Автор проекта — архитектор Андрей Ростовский.

Дом внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. 

дом геологов на смоленской набережной, дом геологов, Москва(2019)|Фото: мэрия Москвы

"Монументальное одиннадцатиэтажное здание — яркий образец жилой застройки середины прошлого века. Дом геологов сохранил свой облик до наших дней и по-прежнему остается жилым. Кстати, соседний с ним генеральский дом под номером 5/13 совсем недавно также получил статус памятника архитектуры.  Вместе они создают единый архитектурный ансамбль, который придает этой части Смоленской набережной парадный вид", — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Здание имеет г-образную планировку. На крыше расположена скульптурная композиция "Наука и труд" работы Юрия Орехова.

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Дом геологов в Москве признан памятником архитектуры

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Теги: дом геологов на смоленской набережной, дом геологов, Москва



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