Дом геологов в Москве признан памятником архитектуры

Дом геологов на Смоленской набережной в Москве признан памятником архитектуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Здание было построено для работников Министерства геологии СССР в 1950-х гг. в стиле сталинского ампира. Автор проекта — архитектор Андрей Ростовский.

Дом внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

"Монументальное одиннадцатиэтажное здание — яркий образец жилой застройки середины прошлого века. Дом геологов сохранил свой облик до наших дней и по-прежнему остается жилым. Кстати, соседний с ним генеральский дом под номером 5/13 совсем недавно также получил статус памятника архитектуры. Вместе они создают единый архитектурный ансамбль, который придает этой части Смоленской набережной парадный вид", — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Здание имеет г-образную планировку. На крыше расположена скульптурная композиция "Наука и труд" работы Юрия Орехова.