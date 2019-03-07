07 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции челябинского аэропорта

Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции аэропорта Челябинска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения, в проектно-сметную документацию были внесены корректировки с целью доведения аэродрома "Баландино" до III категории посадки.

В частности, планируется оснастить аэродром радиомаячной системой посадки и радиолокационной станцией обзора летного поля, изменена высота башни аэродромного радиолокатора. Проектом запланированы установка светосигнального оборудования и оборудования радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электрорадиосвязи и метеообеспечения.

Работы будут профинансированы за счет ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Напомним, реконструкция аэродрома и аэровокзала проводятся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Аэродром аэропорта планируют построить за год. Федеральное финансирование только в транспортной части составит свыше 6 млрд руб.

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Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции челябинского аэропорта

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Теги: аэродром, аэропорт, реконструкция,



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