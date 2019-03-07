07 Марта 2019
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Общество Тюменская область

В Тюмень к 8 марта завезли 1,4 миллиона цветов

В Тюмень перед Международным женским днём завезли крупную партию тюльпанов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу.
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Специалисты управления порверили 1,4 млн срезов цветов и декоративной зелени, а также 35 тыс. штук горшечных растений. Они поступили из Коста-Рики, Испании, Италии, США и Израиля. Карантинных вредителей в досмотренных партиях нет.

Напомним, в Роскачестве в преддверии 8 марта рассказали, как выбрать качественный шоколад. Покупателям следует обращать внимание на состав продукта. По мнению экспертов, в идеале лакомство должно состоять из какао-масла, какао тертого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Кроме того, поверхность шоколада должна быть твёрдой.

Цветы к 8 марта Тюмень(2019)|Фото: ursn72.ru

Цветы к 8 марта Тюмень(2019)|Фото: ursn72.ru

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В Тюмень к 8 марта завезли 1,4 миллиона цветов

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Теги: цветы, 8 марта, проверка, Россельхознадзор



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