Госдума приняла закон о блокировке фейковых новостей

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов, направленных на борьбу с фейковыми новостями в интернете, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало Накануне.RU, ко второму чтению законодатели расширили определение фейковых новостей. Теперь под ними понимается "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

При обнаружении такой информации Роскомнадзор должен будет на основании обращения Генерального прокурора РФ или его заместителей уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления ложных сведений. Если реакции не последовало, ведомство вправе потребовать у операторов связи ограничить доступ к сайту, распространяющему фейк. Решение можно будет оспорить в суде.

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин подчеркнул, что сайты СМИ блокировать за фейковые новости не будут. Он пояснил, что для СМИ уже предусмотрена ответственность за это в соответствующем законе.

После внесения поправок наказание за распространение ложных сообщений, создающих угрозу общественному порядку, увеличилось в разы.

Штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 100 тыс. руб., ддля должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. руб; для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

За повторное совершение либо распространение в СМИ информации, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, наказание строже: от 100 тыс. руб. для граждан до 1 млн руб. для юрлиц.

Если же распространение фейковой информации повлекло за собой "смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка" штрафы составят уже от 300 тыс. руб. для граждан до 1,5 млн руб. для юрлиц.

При этом в законе отдельно оговаривается, что "правонарушением является распространение заведомо недостоверной информации, иными словами должен быть доказан умысел".

"Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным – это не является нарушением. Но если пользователь сознательно создает и публикует фейковую новость – это подпадает под действие статьи КоАП", - разъяснил Леонид Левин.