07 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

После неудобного вопроса Петру Порошенко активисту сожгли машину

В Днепропетровске (Днепре) главе местной организации "Потон" Якову Днепровскому сожгли машину после того, как он пытался задать неудобный вопрос президенту Петру Порошенко и заступиться за девочку, которая хотела спросить о блогере Анатолии Шарие.
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Инцидент произошел после встречи Порошенко с избирателями. Эти встречи, как оказалось, тщательно охраняются от неудобных людей и неудобных вопросов. Настолько тщательно, что "нарушителям" даже сжигают автомобиль.

По словам Днепровского, его организация "Потон" борется с аптеками, которые продают наркотические препараты подросткам. Он хотел задать вопрос Порошенко, что он думает по поводу открытой наркоторговли в Днепропетровске. В этот момент девочка рядом хотела задать вопрос по поводу Шария.

"Я успел только крикнуть два раза "Петр Алексеевич!", а когда девочка начала кричать, то ее сзади кто-то стал тянуть, не давая ей ничего спрашивать. Я попытался вступиться, но нас сразу заломали и вывели", - рассказал Днепровский.

На помощь охране пришли люди с флагами и в одежде с символикой Порошенко. Создав ширму из флагов, они отвели Днепровского с коллегами в сторону и передали боевикам в балаклавах. Другого активиста ударили так, что сломали челюсть и он потерял сознание. Его отнесли к дежурившим машинам скорой помощи, но там сказали, что они обслуживают только гостей олигарха. Пришлось вызывать такси, чтобы при находящихся рядом на машинах врачах отвезти потерпевшего в больницу.

За Петровским началась слежка группой из пяти человек. Один из них сфотографировал номер его автомобиля, который через несколько часов был сожжен в его дворе. Петровский уверен, что это дело рук охраны Порошенко.

После этого в социальных сетях был запущен флешмоб "Петя, спали мне машину". Пользователи размещают видеоролики, в которых выступают в поддержку Днепровского и призывают олигарха тоже сжечь им автомобиль.

Об инциденте рассказало только одно украинское издание "Страна", которое в последние дни постоянно подвергается DDoS-атакам. По данным ее источника в киевских IT-кругах, исполнителем является одна из частных структур, которая занимается кибератаками, а заказчиком выступила СБУ с целью выбить из поисковой выдачи материалы издания о "сетке Порошенко" для подкупа избирателей, на основе которых и возник скандал.

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После неудобного вопроса Петру Порошенко активисту сожгли машину

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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