Уральское предприятие выплатило рабочим все долги по зарплате после ареста автопарка

На Среднем Урале судебные приставы помогли 45 рабочим из Ивделя получить заработную плату. Но для этого пришлось арестовать целый автопарк.

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Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, автотранспортное предприятие, занимающееся перевозкой пассажиров, задолжало своим сотрудникам зарплату за три месяца в размере 1 млн 850 тысяч рублей. Тогда судебным приставом-исполнителем были арестованы счета организации-должника, а также имущество в виде автобусов.

Как отметили в ведомстве, лишь после принятых мер предприятие заплатило работникам в полном объеме.

Напомним, недавно на Среднем Урале приставы закрыли недостроенную гостиницу, в которой, несмотря на это, жили люди.