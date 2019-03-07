В зауральском департаменте имущества - новый "природный" руководитель

Распоряжением ВРИО Губернатора Курганской области Вадима Шумкова Лариса Галченко назначена на пост директора Департамента имущественных отношений Курганской области. Ранее она исполняла обязанности директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на собственные источники.



Лариса Галченко, давно работает в органах власти региона и проявила себя как опытный и ответственный руководитель. Она продемонстрировала системную работу в отстаивании интересов жителей региона по важному вопросу ТБО, и последовательным решениям в области охраны окружающей среды. Напомним, ранее главой региона было принято решение о замораживании на год так называемой "мусорной реформы", не позволив ситуативно, "по приказу сверху", возложить на жителей области дополнительную финансовую нагрузку.

Лариса Викторовна сыграла далеко не последнюю роль в разрешении данного вопроса на том этапе.



На новом месте работы Ларисе Викторовне предстоит сформировать эффективную систему управления госимуществом и оптимизировать систему госзакупок.



Назначения Галченко на новый департамент, говорит о том, что в команде Шумкова появляется еще один управленец, которому он может доверить сложные задачи. Прежний директор ДИО Михаил Герштанский так и не смог перестроить свою работу. Его ведомство славилось раздутыми штатами, сомнительными операциями, приведшими к тяжелому финансовому состоянию и банкротству ряда предприятий в т.ч. "Лён Зауралья", "Курорты Зауралья", региональные ДРСУ и т.д.



Освободившуюся должность руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды предложено занять Андрею Саркисову. Ранее он работал в структурах Полпредства по УФО. Наведение порядка в сфере природопользования и экологии - одна из главных задач нового руководителя. Это уже заявлено на комиссии по правоохране Вадимом Шумковым.