В зауральском департаменте имущества - новый "природный" руководитель

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Курганская область

В зауральском департаменте имущества - новый "природный" руководитель

Распоряжением ВРИО Губернатора Курганской области Вадима Шумкова Лариса Галченко назначена на пост директора Департамента имущественных отношений Курганской области. Ранее она исполняла обязанности директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на собственные источники.

Лариса Галченко, давно работает в органах власти региона и проявила себя как опытный и ответственный руководитель. Она продемонстрировала системную работу в отстаивании интересов жителей региона по важному вопросу ТБО, и последовательным решениям в области охраны окружающей среды. Напомним, ранее главой региона было принято решение о замораживании на год так называемой "мусорной реформы", не позволив ситуативно, "по приказу сверху", возложить на жителей области дополнительную финансовую нагрузку.

Лариса Викторовна сыграла далеко не последнюю роль в разрешении данного вопроса на том этапе.

На новом месте работы Ларисе Викторовне предстоит сформировать эффективную систему управления госимуществом и оптимизировать систему госзакупок.

Назначения Галченко на новый департамент, говорит о том, что в команде Шумкова появляется еще один управленец, которому он может доверить сложные задачи. Прежний директор ДИО Михаил Герштанский так и не смог перестроить свою работу. Его ведомство славилось раздутыми штатами, сомнительными операциями, приведшими к тяжелому финансовому состоянию и банкротству ряда предприятий в т.ч. "Лён Зауралья", "Курорты Зауралья", региональные ДРСУ и т.д.

Освободившуюся должность руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды предложено занять Андрею Саркисову. Ранее он работал в структурах Полпредства по УФО. Наведение порядка в сфере природопользования и экологии - одна из главных задач нового руководителя. Это уже заявлено на комиссии по правоохране Вадимом Шумковым.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В зауральском департаменте имущества - новый "природный" руководитель

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лариса Галченко, назначение, Вадим Шумков,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 426

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети