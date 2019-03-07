Генпрокуратура проверит Фонд капремонта Пермского края

В Прикамье грядёт комплексная проверка сферы капитального ремонта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Проверка начнётся 11 марта, коснётся она и Фонда капремонта, заявили Накануне.RU в пресс-службе организации. Она носит плановый характер и коснется всей сферы капитального ремонта региона, Фонда капремонта в том числе. Аналогичные мероприятия прошли в Ульяновской, Свердловской области и других регионах, уточнили в Фонде.

Напомним, в Прикамье в несколько раз увеличили финансирование расселения ветхого и аварийного жилья: в 2019-21 гг. федеральный центр и Пермь суммарно потратят на это 11,35 млрд руб., траты на 2019 г. выросли в четыре раза. Пока картина расселения в крае складывается сложная: субъект оказался в "лидерах" по количеству такого жилья, рейтинг губернатора из-за показателей по числу аварийных домов в так называемых "федеральных рейтингах" снижается, а сами здания выставляют на торги, хотя и рассыпаются на глазах.