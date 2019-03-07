"Поправки Путина" поднимут пенсию десятой части прикамских пенсионеров на 500 рублей

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на внеочередном заседании поддержали поправки в федеральный закон о государственной социальной помощи, меняющие порядок индексации пенсий пенсионеров, передает корреспондент Накануне.RU.

Индексация будет проходить с учетом прожиточного минимума пенсионера: прибавка будет устанавливаться к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

В Пермском крае социальную доплату получат около 10% от общего количества пенсионеров - порядка 70 тыс. человек. Сегодня уровень прожиточного минимума пенсионера в крае - 8539 руб., дополнительные выплаты составят порядка 515 руб.

Ранее Пенсионный фонд России отмечал, что при текущем порядке индексации реальный размер выплат не увеличивался. По данным Росстата, в 2018 г. реальный размер пенсии сократился на 2,4%.

Напомним, с 2019 г. в России стартовало повышение пенсионного возраста, главным аргументом властей в пользу "реформы" было повышение благосостояния пенсионеров. Однако по прогнозу Счетной палаты, обещанный взамен увеличения трудовой жизни рост пенсий существенно не повлияет на уровень жизни пенсионеров.