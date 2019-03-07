Воронежский губернатор встретился с Надеждой Стороженко и подарил именные часы Михаилу Бородину

Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с председателем совета Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики» Надеждой Стороженко, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, основной темой встречи стала реализация общественной организацией гранта «Каждый обязан» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Грант направлен на оказание содействия органам местного самоуправления и населению пяти муниципальных районов области, входящих в Воронежский межмуниципальный кластер, – Рамонского, Семилукского, Каширского, Новоусманского и Хохольского.

Надежда Стороженко рассказала, что «Центр экологической политики» будет помогать местным администрациям в реализации полномочий в сфере обращения с ТКО: организацией контейнерных площадок для размещения отходов и мониторингом их состояния, ведением реестра площадок, а также работой по экологическому образованию, воспитанию и формированию экологической культуры населения. Планируется проведение лекций, открытых встреч и экологических акций, предполагающих привлечение жителей и внедрение в практику навыков раздельного сбора ТКО, а также изготовление информационных материалов.

Реализация гранта пройдет в несколько этапов. Уже подписаны соглашения «Центра экологической политики» с администрациями пяти муниципальных районов, готовится соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ОАО «Экотехнологии». В местных школах начались экологические уроки, посвященные обучению молодежи навыкам правильного обращения с отходами.

Александр Гусев дал высокую оценку деятельности общественной организации и отметил актуальность тематики гранта, подчеркнув, что пока в регионе недостаточно активно ведется работа с населением по внедрению новой схемы обращения с отходами, в частности, раздельного сбора мусора. Губернатор пояснил, что любая помощь в этом направлении сейчас необходима, в том числе, органам местного самоуправления.

Также воронежский губернатор провел рабочую встречу с начальником ГУ МВД России по Воронежской области Михаилом Бородиным. Михаил Бородин проинформировал губернатора об усилении контроля над соблюдением правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов и остановочных комплексов. Губернатор и глава регионального полицейского главка ряд вопросов, связанных с телефонными мошенничествами в регионе, сбытом фальшивых денежных купюр и преступлениями в сфере оборота банковских карт. Кроме того, глава региона поздравил Михаила Бородина с 60-летним юбилеем и вручил ему памятный подарок – именные часы. Напомним, Михаил Бородин до назначения на пост начальника ГУ МВД РФ по Воронежской области, был руководителем полицейского главка в Свердловской области.