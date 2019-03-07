07 Марта 2019
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В Роскачестве в преддверии 8 марта рассказали, как выбрать качественный шоколад

В Роскачестве в преддверии 8 марта рассказали, как выбрать качественный шоколад, эксперты назвали полезные свойства продукта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что покупателям следует обращать внимание на состав продукта. По мнению экспертов, идеальный шоколад должен состоять из какао-масла, какао тертого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. "Стремясь удешевить производство, некоторые производители подменяют компоненты, полученные из какао-бобов, более дешевыми растительными жирами. Получается уже не шоколад в строгом смысле, а кондитерская плитка", - говорится в сообщении.

Кроме того, поверхность шоколада должна быть твёрдой. "Структура должна быть однородной – даже если в шоколаде есть добавки, они должны быть равномерно распределены по всей плитке", - отмечают в Роскачестве. Белый налет на шоколаде говорит о возможном неправильном хранении продукта, однако такой шоколад можно есть.

В целом масло какао содержит много необходимых человеку химических элементов, среди которых триглицериды, бета-каротин, аминокислоты, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, РР. А продукты какао богаты калием, кальцием, магнием, цинком, селеном, медью, марганцем, железом, серой, йодом, фосфором, натрием. "Благодаря такому составу шоколад стимулирует выработку эндорфинов и поддерживает мозговую активность",- добавили в ведомстве.

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В Роскачестве в преддверии 8 марта рассказали, как выбрать качественный шоколад

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Теги: Роскачество, какао, шоколад, 8 марта



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