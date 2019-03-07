07 Марта 2019
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Политика Курганская область

Курганский депутат-коммунист подаст в суд иск против решения о досрочной отставке главы города

Курганская городская дума 7 марта собралась на срочное внеочередное заседание, депутаты рассмотрели один вопрос повестки - о конкурсе на пост главы муниципалитета, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно доклада депутата Вячеслава Тяжельникова, сроки пока не ясны, однако на конкурс будут представлены две кандидатуры.

Депутат от КПРФ Яков Сидоров сделал во время заседания заявление, что подаст иск в суд с требованием признать решение о досрочной отставке главы Кургана Сергея Руденко незаконным.

По словам Сидорова, он уже подготовил административные иски о незаконности решения думы.

"Такое решение было принято с нарушением регламента. Нельзя это все принимать так быстро и спонтанно, нужно все тщательно обсудить и изучить", - сообщил Накануне.RU коммунист.

Напомним, в 2018 году был изменен порядок формирования власти в Кургане - упразднили двуглавую систему, вместо этого ввели единую должность главы города. До этого Курганом управляли глава и руководитель администрации. С сентября этого года после выборов в городской парламент новый глава будет избран из числа депутатов - он и будет единственным руководителем города.

"У нас вступил в действие устав в новой редакции. По данному уставу руководить администрацией города будет глава города - это в связи с тем, что у нас сложил полномочия предыдущий глава Сергей Руденко. Мы сейчас просто приводим все технические процедуры в соответствие с нормами действующего законодательства", - сообщил Накануне.RU и.о. главы Кургана, депутат Игорь Прозоров.

Прозоров также прокомментировал заявление Сидорова об иске в суд.

"Вчера мы уведомили всех депутатов, все были в курсе сегодняшнего внеочередного заседания", - сообщил депутат.

Однако Яков Сидоров в разговоре с корреспондентом Накануне.RU заявил, что о заседании думы узнал только сегодня в 8.45 утра.

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Курганский депутат-коммунист подаст в суд иск против решения о досрочной отставке главы города

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Теги: Яков Сидоров, Игорь Прозоров, Курган, Курганская городская дума, заседание, суд



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