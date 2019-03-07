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Депутаты Якутии предложили исключить из закона о платных дорогах на Крайнем Севере маршруты северного завоза

Госсобрание Якутии направило в Госдуму свои поправки в проект закона о строительстве безальтернативных платных дорог в регионах Крайнего Севера. Депутаты предложили вывести из-под действия проекта участки дорог, которые могут использоваться для северного завоза. Введение платы за проезд увеличит стоимость товаров в отдаленных местностях, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты предлагают дополнить проект положением о том, что решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе в районах Крайнего Севера может быть принято лишь в отношении автомагистралей, не предназначенных для обслуживания прилегающих территорий. Основной объем грузов в Якутию завозится в короткий навигационный период речным транспортом - на него приходится 60% грузооборота, поясняют депутаты. Транспортная составляющая в затратах на производство продукции составляет более 40%, что в конечном результате приводит к снижению конкурентоспособности продукции местного производства, росту цен и тарифов. Основной объем грузов: уголь (526,6 тыс. тонн), нефть (37,4 тыс. тонн), нефтепродукты (33,0 тыс. тонн), газоконденсат (32,5 тыс. тонн), продовольственные товары (7,7 тыс. тонн), сельхозпродукция (овощи) (359 тонн). Согласно оперативным данным Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, на 1 марта текущего года в северном завозе задействовано 820 единиц техники.

"Как известно, северный завоз с жизненно важным и необходимым грузом осуществляется тяжеловесными транспортными средствами, с которых будут и взыматься денежные средства при проезде по платной автомобильной дороге. Соответственно, в случае принятия законопроекта предполагается повышение цен на товары и услуги, что приведет к удорожанию жизни на Крайнем Севере, усилению социальной напряженности в обществе", - отмечают в своем письме депутаты.

Также они предложили не применять закон к уже существующим дорогам федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.

Напомним, проект инициировал Ямало-Ненецкий автономный округ, поправки позволят построить мост через Пур в автономии на условиях концессии. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме, в ходе обсуждения депутаты предположили, что проект нужен одному единственному региону.

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Депутаты Якутии предложили исключить из закона о платных дорогах на Крайнем Севере маршруты северного завоза

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Теги: платные дороги на Крайнем Севере, северный завод



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