На кубковом матче "Урала" и "Спартака" в Екатеринбурге ожидается 20 тысяч болельщиков

На сегодняшнем ответном матче Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" ожидается около 20 тысяч болельщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды.

От общего числа на игре будет порядка двух тысяч поклонников "Спартака". Входные группы стадиона "Екатеринбург-Арена" откроются в 17.30 – то есть за полтора часа до начала встречи. Как отмечают в "Урале", зрителей ждет большая развлекательная программа: аттракционы на территории стадиона, ди-джей, розыгрыши пиццы и подарков от клуба в чаше арены.

Кроме этого, для болельщиков будет организована полевая кухня: любой желающий сможет бесплатно угоститься солдатской кашей и горячим чаем. В "Урале" советуют приходить на стадион заранее.

Напомним, в первой встрече на "Открытие Арене" между "Спартаком" и "Уралом" была зафиксирована результативная ничья.