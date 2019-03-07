Жительницу Челябинска, убившую парня шампуром, приговорили к 6,5 годам в колонии
27-летнюю челябинку, убившую парня шампуром, приговорили к 6,5 годам в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Ночью 12 июля прошлого года осужденная и потерпевший отдыхали на озере Касарги, где употребляли алкоголь. Между ними произошла ссора. Девушка несколько раз ударила молодого человека руками и ногами, а затем, вооружившись шампуром, нанесла не менее семи ударов в область груди и живота потерпевшего.
От полученных травм пострадавший скончался.
Также с осужденной взыскали свыше 1 млн рублей в пользу потерпевших.