Жительницу Челябинска, убившую парня шампуром, приговорили к 6,5 годам в колонии

27-летнюю челябинку, убившую парня шампуром, приговорили к 6,5 годам в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 12 июля прошлого года осужденная и потерпевший отдыхали на озере Касарги, где употребляли алкоголь. Между ними произошла ссора. Девушка несколько раз ударила молодого человека руками и ногами, а затем, вооружившись шампуром, нанесла не менее семи ударов в область груди и живота потерпевшего.

От полученных травм пострадавший скончался.

Также с осужденной взыскали свыше 1 млн рублей в пользу потерпевших.