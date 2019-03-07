На Ямале два бизнесмена оштрафованы за незаконное повышение цен на бензин

В Ямальском районе два бизнесмена наказаны за незаконное повышение цен на бензин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

После одного из рабочих совещаний при главе Ямала Дмитрии Артюхове департаменту поручили проверить, законно ли в округе поднялись цены на бензин. Анализ показал, что в Ямальском районе превышена максимальная надбавка к цене на топливо.

Два индивидуальных предпринимателя оштрафованы на общую сумму в 100 тыс. руб. Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Напомним, в конце января в Салехарде подскочили цены на бензин, а в середине февраля Ямал возглавил список регионов России с самым доступным топливом.