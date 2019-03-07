Бывший первый замглавы Спецстроя осужден к 8 годам колонии за мошенничество и взятки

Бывший первый замглавы Спецстроя Александр Загорулько осужден к 8 годам колонии за особо крупное мошенничество и взятки. Такое решение принял Щербинский суд Москвы, передает "Интерфакс".

Разбирательство прошло в особом порядке, так как Загорулько заключил досудебное соглашение.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей", - сказали в суде.

Также в рамках дела удовлетворен гражданский иск Минобороны, размер компенсации будет установлен в порядке гражданского судопроизводства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю директора Спецстроя России Александру Бурякову. Его признали виновным в крупном мошенничестве и отправили в колонию на пять лет. В 2013-2015 годах в рамках выполнения работ по строительству и капремонту двух объектов Минобороны России Буряков в составе преступной группы похитил денежные средства. Как показало расследование, сделано это было путем подготовки и предоставления заказчику документов с ложными сведениями об объемах и качестве выполненных работ. Напомним, после серии громких коррупционных скандалов "Спецстрой" был упразднен.