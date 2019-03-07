Бывший первый замглавы Спецстроя осужден к 8 годам колонии за мошенничество и взятки

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Бывший первый замглавы Спецстроя осужден к 8 годам колонии за мошенничество и взятки

Бывший первый замглавы Спецстроя Александр Загорулько осужден к 8 годам колонии за особо крупное мошенничество и взятки. Такое решение принял Щербинский суд Москвы, передает "Интерфакс".

Разбирательство прошло в особом порядке, так как Загорулько заключил досудебное соглашение.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей", - сказали в суде.

Также в рамках дела удовлетворен гражданский иск Минобороны, размер компенсации будет установлен в порядке гражданского судопроизводства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю директора Спецстроя России Александру Бурякову. Его признали виновным в крупном мошенничестве и отправили в колонию на пять лет. В 2013-2015 годах в рамках выполнения работ по строительству и капремонту двух объектов Минобороны России Буряков в составе преступной группы похитил денежные средства. Как показало расследование, сделано это было путем подготовки и предоставления заказчику документов с ложными сведениями об объемах и качестве выполненных работ. Напомним, после серии громких коррупционных скандалов "Спецстрой" был упразднен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший первый замглавы Спецстроя осужден к 8 годам колонии за мошенничество и взятки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Спецстрой, Александр Загорулько, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.10.2018 18:08 Мск Арестован экс-следователь МВД, который вел дело о хищениях в "Спецстрое"
Ранее 13.07.2018 08:43 Мск Бывший замглавы Спецстроя России получил пять лет колонии за мошенничество
Ранее 22.06.2018 11:34 Мск Бывшему замгендиректора компании-строителя "Восточного" предъявили новое обвинение
Ранее 18.01.2018 09:19 Мск Руководителей предприятия бывшего Спецстроя России подозревают в злоупотреблении полномочиями на 400 млн рублей

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 404

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети