После истории с дырой в "Союзе" на российском сегменте МКС установят камеры

Камеры видеонаблюдения установят на российском сегменте Международной космической станции, распоряжение подписано главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

РКК "Энергия" начала разрабатывать проект видеонаблюдения после появления отверстия в космическом корабле "Союз".

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня 2018 года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".

Как сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, взятые пробы с обшивки корабля изучаются. Роскосмос поделится результатами расследования, когда оно завершится, передает РИА Новости.