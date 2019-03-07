07 Марта 2019
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Бывший первый зампрокурора Башкортостана стал фигурантом нового дела о взяточничестве

Следственный комитет установил еще один эпизод получения взятки бывшим первым заместителем прокурора Башкортостана Олегом Горбуновым. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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По ее данным, Горбунову предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере за способствование освобождению обвиняемых от уголовной ответственности. 4 марта следователи установили новый факт получения Горбуновым взятки за аналогичные действия в 3 млн руб., против него возбуждено новое дело.

"Наряду с Горбуновым к уголовной ответственности привлечены восемь лиц, в том числе бывшие заместитель начальника управления прокуратуры республики Башкортостан Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин", - добавила Светлана Петренко.

Напомним, Олег Горбунов оказался под стражей осенью прошлого года: он хотел улететь из страны, но был задержан следователями СКР и сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево.

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Бывший первый зампрокурора Башкортостана стал фигурантом нового дела о взяточничестве

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Теги: взятка, зампрокурора, Башкирия



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