Бывший первый зампрокурора Башкортостана стал фигурантом нового дела о взяточничестве
Следственный комитет установил еще один эпизод получения взятки бывшим первым заместителем прокурора Башкортостана Олегом Горбуновым. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее данным, Горбунову предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере за способствование освобождению обвиняемых от уголовной ответственности. 4 марта следователи установили новый факт получения Горбуновым взятки за аналогичные действия в 3 млн руб., против него возбуждено новое дело.
"Наряду с Горбуновым к уголовной ответственности привлечены восемь лиц, в том числе бывшие заместитель начальника управления прокуратуры республики Башкортостан Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин", - добавила Светлана Петренко.
Напомним, Олег Горбунов оказался под стражей осенью прошлого года: он хотел улететь из страны, но был задержан следователями СКР и сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево.