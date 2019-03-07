Стартовал суд над подростками, которые до смерти забили инвалида в Березовском

Берёзовский районный суд начал рассматривать дело об убийстве инвалида. Изначальное дело возбудили по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По данным начальника СКР, сейчас подростков будут судить по статье "убийство", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в Берёзовский городской суд, который уже приступил к рассмотрению данного дела по существу", - добавили в ведомстве.

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет - им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

Жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Кроме того, петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек.