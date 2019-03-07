07 Марта 2019
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Общество В России

Сергей Шнуров рассказал о первой народной инициативе, которую он поддержит в Госдуме

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (45) рассказал (а точнее, показал), о чем будет ходатайствовать в Госдуме.

Напомним, недавно музыкант вошел в общественный совет при комитете по культуре ГД РФ. Компанию ему там составляют такие люди как дрессировщик Эдгард Запашный, писатель Евгений Водолазкин и митрополит Тихон (Шевкунов).

И вот в своем Telegram-канале Шнуров поддерживает первую народную инициативу. Он опубликовал фото ободранной питерской афиши (реклама концерта Бузовой, к слову), на которой маркером написано: "Шнуров, скажи в Госдуме за стрит-арт". "Скажу" – лаконично прокомментировал инициативу артист.

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У стрит-арта в России, как, впрочем, и во всем мире, довольно непростая пока судьба: часто он преследуется по статье 214 УК РФ (Вандализм), но начали появляться и проекты, которые легитимизируют уличное искусство. Например, фестивали граффити, один из крупнейших в России – екатеринбургская "Стенограффия".

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Сергей Шнуров рассказал о первой народной инициативе, которую он поддержит в Госдуме

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Теги: сергей шнуров, стрит-арт, госдума, общественный совет, инициатива



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