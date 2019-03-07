На Южном Урале облсуд оставил в силе решение о взыскании с осужденного экс-главы района и его соучастника свыше 10 млн рублей

Челябинский областной суд оставил в силе решение суда о взыскании 10,6 млн рублей с бывшего главы Кунашакского района Вадима Закирова, осужденного за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, и его соучастника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в феврале Челябинский областной суд снизил на два месяца наказаниеэкс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову, осужденному за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В колонии строгого режима бывший чиновник проведет 8 лет 10 месяцев.

Закиров помог Александру Опперману мошенническим путем завладеть бюджетными денежными средствами при совершении сделки по купле-продаже по завышенной стоимости здания детского сада в селе Кунашак. Сумма сделки составила 19,1 млн рублей, тогда как реальная стоимость здания, по версии следствия, не превышала 9 млн рублей. Таким образом, муниципалитету был причинен ущерб свыше 10 млн рублей.

В ноябре прошлого года суд взыскал с осужденных сумму причиненного ущерба. Однако решение было оспорено.