На Западно-Сургутском месторождении два рабочих насмерть отравились угарным газом

В Югре на месторождении погибли два рабочих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

5 марта в районе 657 км Газоконденсатопровода Западно-Сибирского месторождения в Сургутском районе нашли трупы монтажника и сварщика "Монолит сервис" без видимых признаков насильственной смерти. Они могли погибнуть от отравления угарным газом – печь топили полимерной оплеткой труб.

Следователи проводят проверку случившегося.