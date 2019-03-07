Су-27 заставил самолет-разведчик США удалиться от границ России

Минобороны России показало видео перехвата самолета-разведчика США RC-135 российским истребителем Су-27.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27 вынудил RC-135 удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель вернулся на базу.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, отметили в пресс-службе Минобороны.

В ноябре российский Су-27 перехватил у границ воздушного пространства РФ над Черным морем самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ.