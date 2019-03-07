Курировать заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 будут Орлов и Высокинский

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО В России

Курировать заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 будут Орлов и Высокинский

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев нацелил областные власти на максимум усилий к организации летней Универсиады-2023 в случае, если такое право будет доверено Екатеринбургу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
Читайте также:

Как напомнил Куйвашев на заседании регионального правительства 7 марта, о заявке уральской столицы на Универсиаду в 2023 году рассказал в Красноярске президент России Владимир Путин. Губернатор потребовал оправдать доверие главы государства и сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием.

Глава региона отметил, что заявочная книга должна быть сделана на самом высоком уровне, а подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Курировать ход подготовки по поручению Евгения Куйвашева будет первый заместитель губернатора Алексей Орлов, помогать ему будет глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, столица Урала официально начала борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля. Ранее Куйвашев заявлял, что для турнира в Екатеринбурге надо построить еще пять спортивных сооружений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Курировать заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 будут Орлов и Высокинский

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Универсиада, Орлов, Высокинский, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2019 13:30 Мск Для Универсиады-2023 в Екатеринбурге надо построить ещё пять спортивных сооружений
Ранее 13.02.2019 08:49 Мск Столица Урала официально начнёт борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля
Ранее 30.01.2019 07:56 Мск Правительство РФ одобрило заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной летней Универсиады – 2023
Ранее 30.07.2018 15:40 Мск В Екатеринбурге может пройти летняя Универсиада в 2023 году

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 399

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети