Курировать заявку Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023 будут Орлов и Высокинский

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев нацелил областные власти на максимум усилий к организации летней Универсиады-2023 в случае, если такое право будет доверено Екатеринбургу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

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Как напомнил Куйвашев на заседании регионального правительства 7 марта, о заявке уральской столицы на Универсиаду в 2023 году рассказал в Красноярске президент России Владимир Путин. Губернатор потребовал оправдать доверие главы государства и сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием.

Глава региона отметил, что заявочная книга должна быть сделана на самом высоком уровне, а подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Курировать ход подготовки по поручению Евгения Куйвашева будет первый заместитель губернатора Алексей Орлов, помогать ему будет глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, столица Урала официально начала борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля. Ранее Куйвашев заявлял, что для турнира в Екатеринбурге надо построить еще пять спортивных сооружений.